Пробки на трассе Одесса-Рени 28 января: затруднено движение из-за плохой погоды

Проезд в Молдову из Одессы затруднен — какие проблемы
Сегодня, 28 января, на трассе Одесса-Рени образовались значительные пробки, которые существенно осложнили движение транспорта. Основной причиной проблем стала неблагоприятная погода. На дорогах сильный туман и гололедица. Худшая ситуация наблюдается на подъездах к границе с Молдовой. Водителей призывают заранее планировать свои маршруты и выбирать альтернативные пути.
О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Путь к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" значительно затруднен из-за образования пробок. Проблемы с движением наблюдаются на выезде из Одессы, вблизи Маяков, возле Национального природного парка "Нижнеднестровский" и на самом КПП. Время в пути сейчас составляет около 1 часа 21 минуты.
Пробки в направлении Орловки
Сейчас дорога к паромной переправе в Орловке проходит без задержек — транспорт движется плавно, без остановок и пробок. В то же время на подъездах к транзитному пункту, ведущему в Молдову, возникают значительные трудности, из-за которых время в пути может превышать четыре часа.
Пробки до Рени
На пути к пункту пропуска "Рени — Джюрджюлешть" движение проходит без задержек и пробок. Зато на подъездах к КПП "Паланка" образовались значительные очереди, из-за которых время ожидания может достигать примерно 4 часа 30 минут. Существует также альтернативный маршрут, который почти полностью проходит через территорию другой страны. Путешествие может длиться более 5 часов.
