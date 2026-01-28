Пробки на трассе Одесса-Рени 28 января: затруднено движение из-за плохой погоды

Машины на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, 28 января, на трассе Одесса-Рени образовались значительные пробки, которые существенно осложнили движение транспорта. Основной причиной проблем стала неблагоприятная погода. На дорогах сильный туман и гололедица. Худшая ситуация наблюдается на подъездах к границе с Молдовой. Водителей призывают заранее планировать свои маршруты и выбирать альтернативные пути.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки в направлении Паланки

Путь к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" значительно затруднен из-за образования пробок. Проблемы с движением наблюдаются на выезде из Одессы, вблизи Маяков, возле Национального природного парка "Нижнеднестровский" и на самом КПП. Время в пути сейчас составляет около 1 часа 21 минуты.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Сейчас дорога к паромной переправе в Орловке проходит без задержек — транспорт движется плавно, без остановок и пробок. В то же время на подъездах к транзитному пункту, ведущему в Молдову, возникают значительные трудности, из-за которых время в пути может превышать четыре часа.

Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

На пути к пункту пропуска "Рени — Джюрджюлешть" движение проходит без задержек и пробок. Зато на подъездах к КПП "Паланка" образовались значительные очереди, из-за которых время ожидания может достигать примерно 4 часа 30 минут. Существует также альтернативный маршрут, который почти полностью проходит через территорию другой страны. Путешествие может длиться более 5 часов.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

