Главная Одесса Проезд в Молдову из Одессы затруднен — какие проблемы

Проезд в Молдову из Одессы затруднен — какие проблемы

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 14:10
Пробки на трассе Одесса-Рени 28 января: затруднено движение из-за плохой погоды
Машины на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, 28 января, на трассе Одесса-Рени образовались значительные пробки, которые существенно осложнили движение транспорта. Основной причиной проблем стала неблагоприятная погода. На дорогах сильный туман и гололедица. Худшая ситуация наблюдается на подъездах к границе с Молдовой. Водителей призывают заранее планировать свои маршруты и выбирать альтернативные пути.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки в направлении Паланки

Путь к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" значительно затруднен из-за образования пробок. Проблемы с движением наблюдаются на выезде из Одессы, вблизи Маяков, возле Национального природного парка "Нижнеднестровский" и на самом КПП. Время в пути сейчас составляет около 1 часа 21 минуты.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Сейчас дорога к паромной переправе в Орловке проходит без задержек — транспорт движется плавно, без остановок и пробок. В то же время на подъездах к транзитному пункту, ведущему в Молдову, возникают значительные трудности, из-за которых время в пути может превышать четыре часа.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

На пути к пункту пропуска "Рени — Джюрджюлешть" движение проходит без задержек и пробок. Зато на подъездах к КПП "Паланка" образовались значительные очереди, из-за которых время ожидания может достигать примерно 4 часа 30 минут. Существует также альтернативный маршрут, который почти полностью проходит через территорию другой страны. Путешествие может длиться более 5 часов.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, на каких КПП Украины есть очереди, на многих проблемы с движением. Также мы писали о том, что зарядка электромобилей значительно подорожала.

Одесса КПП дороги Одесская область пробки Новости Одессы выезд за границу
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
