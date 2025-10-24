Відео
Головна Одеса Проїзд до Молдови заблокований — ситуація на трасі Одеса-Рені

Проїзд до Молдови заблокований — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 14:45
Оновлено: 14:46
Затори на трасі Одеса–Рені 24 жовтня: ситуація біля молдовського кордону та рух до Румунії
Авто на КПП в Україні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У п’ятницю, 24 жовтня, на трасі Одеса–Рені в напрямку молдовського кордону спостерігаються затримки через ускладнений рух на окремих ділянках дороги. Водіям рекомендують враховувати можливі затори та планувати поїздку з додатковим часом. Натомість рух до румунського кордону проходить без затримок та проблем.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються локальні затори. Затримки зафіксовані на виїзді з Одеси та сильний затор біля Нижньодністровського парку перед кордоном. Час у дорозі до кордону зараз понад годину.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух автомобільним транспортом у напрямку Орлівки проходить без перебоїв і затримок. Сьогодні приблизний час поїздки до прикордонного пункту на Дунаї становить близько 4 годин. Водіям радять враховувати цей час при плануванні подорожі та без зайвих сумнівів вирушати до кордону.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На трасі до Рені після контрольного пункту "Паланка" рух транспорту проходить рівномірно, без жодних заторів чи труднощів. Наразі орієнтовна тривалість поїздки становить трохи більше 4 годин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Одеса кордон КПП Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
