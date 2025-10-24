Затори на трасі Одеса–Рені 24 жовтня: ситуація біля молдовського кордону та рух до Румунії

Проїзд до Молдови заблокований — ситуація на трасі Одеса-Рені
У п’ятницю, 24 жовтня, на трасі Одеса–Рені в напрямку молдовського кордону спостерігаються затримки через ускладнений рух на окремих ділянках дороги. Водіям рекомендують враховувати можливі затори та планувати поїздку з додатковим часом. Натомість рух до румунського кордону проходить без затримок та проблем.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються локальні затори. Затримки зафіксовані на виїзді з Одеси та сильний затор біля Нижньодністровського парку перед кордоном. Час у дорозі до кордону зараз понад годину.
Затори до Орлівки
Рух автомобільним транспортом у напрямку Орлівки проходить без перебоїв і затримок. Сьогодні приблизний час поїздки до прикордонного пункту на Дунаї становить близько 4 годин. Водіям радять враховувати цей час при плануванні подорожі та без зайвих сумнівів вирушати до кордону.
Затори на Рені
На трасі до Рені після контрольного пункту "Паланка" рух транспорту проходить рівномірно, без жодних заторів чи труднощів. Наразі орієнтовна тривалість поїздки становить трохи більше 4 годин.
