Проезд в Молдову заблокирован — ситуация на трассе Одесса-Рени

Дата публикации 24 октября 2025 14:45
обновлено: 14:46
Пробки на трассе Одесса-Рени 24 октября: ситуация возле молдавской границы и движение в Румынию
Авто на КПП в Украине. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В пятницу, 24 октября, на трассе Одесса-Рени в направлении молдавской границы наблюдаются задержки из-за затрудненного движения на отдельных участках дороги. Водителям рекомендуют учитывать возможные пробки и планировать поездку с дополнительным временем. Зато движение к румынской границе проходит без задержек и проблем.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются локальные пробки. Задержки зафиксированы на выезде из Одессы и сильная пробка возле Нижнеднестровского парка перед границей. Время в пути до границы сейчас более часа.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение автомобильным транспортом в направлении Орловки проходит без перебоев и задержек. Сегодня примерное время поездки до пограничного пункта на Дунае составляет около 4 часов. Водителям советуют учитывать это время при планировании путешествия и без лишних сомнений отправляться к границе.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На трассе в Рени после контрольного пункта "Паланка" движение транспорта проходит равномерно, без пробок или трудностей. Сейчас ориентировочная продолжительность поездки составляет чуть более 4 часов.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, стоит ли покупать подержанный автомобиль Jeep Compass. Также мы писали о том, что в Европе планируют добавить на светофоры четвертый цвет.

Одесса граница КПП Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
