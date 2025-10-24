Пробки на трассе Одесса-Рени 24 октября: ситуация возле молдавской границы и движение в Румынию

Проезд в Молдову заблокирован — ситуация на трассе Одесса-Рени
В пятницу, 24 октября, на трассе Одесса-Рени в направлении молдавской границы наблюдаются задержки из-за затрудненного движения на отдельных участках дороги. Водителям рекомендуют учитывать возможные пробки и планировать поездку с дополнительным временем. Зато движение к румынской границе проходит без задержек и проблем.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются локальные пробки. Задержки зафиксированы на выезде из Одессы и сильная пробка возле Нижнеднестровского парка перед границей. Время в пути до границы сейчас более часа.
Пробки до Орловки
Движение автомобильным транспортом в направлении Орловки проходит без перебоев и задержек. Сегодня примерное время поездки до пограничного пункта на Дунае составляет около 4 часов. Водителям советуют учитывать это время при планировании путешествия и без лишних сомнений отправляться к границе.
Пробки на Рени
На трассе в Рени после контрольного пункта "Паланка" движение транспорта проходит равномерно, без пробок или трудностей. Сейчас ориентировочная продолжительность поездки составляет чуть более 4 часов.
