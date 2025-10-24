Пробки на трассе Одесса-Рени 24 октября: ситуация возле молдавской границы и движение в Румынию

Авто на КПП в Украине. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В пятницу, 24 октября, на трассе Одесса-Рени в направлении молдавской границы наблюдаются задержки из-за затрудненного движения на отдельных участках дороги. Водителям рекомендуют учитывать возможные пробки и планировать поездку с дополнительным временем. Зато движение к румынской границе проходит без задержек и проблем.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама

Читайте также:

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются локальные пробки. Задержки зафиксированы на выезде из Одессы и сильная пробка возле Нижнеднестровского парка перед границей. Время в пути до границы сейчас более часа. Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение автомобильным транспортом в направлении Орловки проходит без перебоев и задержек. Сегодня примерное время поездки до пограничного пункта на Дунае составляет около 4 часов. Водителям советуют учитывать это время при планировании путешествия и без лишних сомнений отправляться к границе.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На трассе в Рени после контрольного пункта "Паланка" движение транспорта проходит равномерно, без пробок или трудностей. Сейчас ориентировочная продолжительность поездки составляет чуть более 4 часов.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, стоит ли покупать подержанный автомобиль Jeep Compass. Также мы писали о том, что в Европе планируют добавить на светофоры четвертый цвет.