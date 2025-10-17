Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Проїзд до Молдови заблоковано — ситуація на трасі Одеса-Рені

Проїзд до Молдови заблоковано — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 15:53
Оновлено: 15:54
Затори на трасі Одеса–Рені 17 жовтня: проїзд до кордонів з Румунією та Молдовою майже заблоковано
Машини стоять в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У п'ятницю, 17 жовтня, на трасі Одеса–Рені в бік кордонів з Румунією та Молдовою проїзд майже повністю заблоковано. На дорогах сильні затори у бік КПП. Водіям варто враховувати, що час у дорозі може збільшитися вдвічі.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори до Молдови

У напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилися сильні затори. Найбільші затримки руху зафіксовані в районі села Маяки. Також черги є біля Нижньодністровського парку та на виїзді з Одеси. Через це час у дорозі до кордону займатиме майже дві години. 

Затори на трасі Одеса Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

До Орлівки також не виїхати, адже частина дороги до КПП з Молдовою заблокована. Однак після рух вільний. Сьогодні приблизний час подорожі до дунайського кордону становить майже 4,5 години.

Затори на трасі Одеса Рені
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На дорозі до Рені після КПП "Паланка" заторів не спостерігається, транспорт курсує безперешкодно. Однак на шляху до — великі черги. Орієнтовна тривалість поїздки майже 4,5 години. 

Затори на трасі Одеса Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, які авто у ТОП-10 найдорожчих у світі. Також ми писали про те, яких опцій немає у найдешевших версіях Tesla Model 3.

Одеса КПП Одеська область Новини Одеси закордон черги на кордоні
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації