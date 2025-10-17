Затори на трасі Одеса–Рені 17 жовтня: проїзд до кордонів з Румунією та Молдовою майже заблоковано

Проїзд до Молдови заблоковано — ситуація на трасі Одеса-Рені
У п'ятницю, 17 жовтня, на трасі Одеса–Рені в бік кордонів з Румунією та Молдовою проїзд майже повністю заблоковано. На дорогах сильні затори у бік КПП. Водіям варто враховувати, що час у дорозі може збільшитися вдвічі.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
У напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилися сильні затори. Найбільші затримки руху зафіксовані в районі села Маяки. Також черги є біля Нижньодністровського парку та на виїзді з Одеси. Через це час у дорозі до кордону займатиме майже дві години.
Затори до Орлівки
До Орлівки також не виїхати, адже частина дороги до КПП з Молдовою заблокована. Однак після рух вільний. Сьогодні приблизний час подорожі до дунайського кордону становить майже 4,5 години.
Затори на Рені
На дорозі до Рені після КПП "Паланка" заторів не спостерігається, транспорт курсує безперешкодно. Однак на шляху до — великі черги. Орієнтовна тривалість поїздки майже 4,5 години.
