Затори на трасі Одеса–Рені 17 жовтня: проїзд до кордонів з Румунією та Молдовою майже заблоковано

Машини стоять в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У п'ятницю, 17 жовтня, на трасі Одеса–Рені в бік кордонів з Румунією та Молдовою проїзд майже повністю заблоковано. На дорогах сильні затори у бік КПП. Водіям варто враховувати, що час у дорозі може збільшитися вдвічі.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

У напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилися сильні затори. Найбільші затримки руху зафіксовані в районі села Маяки. Також черги є біля Нижньодністровського парку та на виїзді з Одеси. Через це час у дорозі до кордону займатиме майже дві години. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

До Орлівки також не виїхати, адже частина дороги до КПП з Молдовою заблокована. Однак після рух вільний. Сьогодні приблизний час подорожі до дунайського кордону становить майже 4,5 години.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На дорозі до Рені після КПП "Паланка" заторів не спостерігається, транспорт курсує безперешкодно. Однак на шляху до — великі черги. Орієнтовна тривалість поїздки майже 4,5 години.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

