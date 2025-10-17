Пробки на трассе Одесса-Рени 17 октября: проезд к границам с Румынией и Молдовой почти заблокирован

Проезд в Молдову заблокирован — ситуация на трассе Одесса-Рени
В пятницу, 17 октября, на трассе Одесса-Рени в сторону границ с Румынией и Молдовой проезд почти полностью заблокирован. На дорогах сильные пробки в сторону КПП. Водителям следует учитывать, что время в пути может увеличиться вдвое.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовались сильные пробки. Наибольшие задержки движения зафиксированы в районе села Маяки. Также очереди есть возле Нижнеднестровского парка и на выезде из Одессы. Из-за этого время в пути к границе будет занимать почти два часа.
Пробки до Орловки
В Орловку также не выехать, ведь часть дороги до КПП с Молдовой заблокирована. Однако после движение свободно. Сегодня примерное время путешествия до дунайской границы составляет почти 4,5 часа.
Пробки на Рени
На дороге в Рени после КПП "Паланка" пробок не наблюдается, транспорт курсирует беспрепятственно. Однако на пути к — большие очереди. Ориентировочная продолжительность поездки почти 4,5 часа.
Напомним, мы сообщали о том, какие авто у ТОП-10 самых дорогих в мире. Также мы писали о том, каких опций нет в самых дешевых версиях Tesla Model 3.
Читайте Новини.LIVE!