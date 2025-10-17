Видео
Дата публикации 17 октября 2025 15:53
обновлено: 15:54
Пробки на трассе Одесса-Рени 17 октября: проезд к границам с Румынией и Молдовой почти заблокирован
Машины стоят в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В пятницу, 17 октября, на трассе Одесса-Рени в сторону границ с Румынией и Молдовой проезд почти полностью заблокирован. На дорогах сильные пробки в сторону КПП. Водителям следует учитывать, что время в пути может увеличиться вдвое.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовались сильные пробки. Наибольшие задержки движения зафиксированы в районе села Маяки. Также очереди есть возле Нижнеднестровского парка и на выезде из Одессы. Из-за этого время в пути к границе будет занимать почти два часа.

Затори на трасі Одеса Рені
Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

В Орловку также не выехать, ведь часть дороги до КПП с Молдовой заблокирована. Однако после движение свободно. Сегодня примерное время путешествия до дунайской границы составляет почти 4,5 часа.

Затори на трасі Одеса Рені
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На дороге в Рени после КПП "Паланка" пробок не наблюдается, транспорт курсирует беспрепятственно. Однако на пути к — большие очереди. Ориентировочная продолжительность поездки почти 4,5 часа.

Затори на трасі Одеса Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Одесса КПП Одесская область Новости Одессы заграница очереди на границе
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
