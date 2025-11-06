Затори на трасі Одеса–Рені у бік Молдови 6 листопада: рух до Румунії без проблем

Авто на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба України

Сьогодні, у четвер, 6 листопада, на трасі Одеса–Рені у напрямку до кордону з Молдовою виникають затримки через ускладнені умови руху на деяких ділянках дороги. Водіям радять врахувати можливі пробки та планувати поїздки з запасом часу. Натомість напрямок до кордону з Румунією рухається без ускладнень та затримок.

Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються затори на декількох ділянках дороги. Затримки зафіксовані перед поворотом на Петродолинське та біля Нижньодністровського парку перед кордоном та на кордоні. Найбільший затор — на виїзді з Одеси. Подорож до кордону триватиме 1 годину 17 хвилин. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

На сьогодні рух до Орлівки відбувається безперешкодно, без жодних затримок чи заторів. Орієнтовний час у дорозі до прикордонного пункту на Дунаї складає близько 4 годин. Також передбачено альтернативний маршрут, який переважно проходить територією Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Сьогодні трафік на шляху до Рені рухається без затримок і стоянок у черзі. Орієнтовний час подорожі зараз становить понад 4 години. Додатково доступний запасний маршрут, що переважно проходить через молдовську територію.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

