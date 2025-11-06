Видео
Видео

Проезд в Молдову заблокирован — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 14:31
обновлено: 14:41
Пробки на трассе Одесса-Рени в сторону Молдовы 6 ноября: движение в Румынию без проблем
Авто на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба Украины

Сегодня, в четверг, 6 ноября, на трассе Одесса-Рени по направлению к границе с Молдовой возникают задержки из-за осложненных условий движения на некоторых участках дороги. Водителям советуют учесть возможные пробки и планировать поездки с запасом времени. Зато направление к границе с Румынией движется без осложнений и задержек.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются пробки на нескольких участках дороги. Задержки зафиксированы перед поворотом на Петродолинское и возле Нижнеднестровского парка перед границей и на границе. Самая большая пробка — на выезде из Одессы. Путешествие до границы продлится 1 час 17 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На сегодня движение в Орловку происходит беспрепятственно, без задержек или пробок. Ориентировочное время в пути до пограничного пункта на Дунае составляет около 4 часов. Также предусмотрен альтернативный маршрут, который преимущественно проходит по территории Молдовы.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Сегодня трафик на пути в Рени движется без задержек и стоянок в очереди. Ориентировочное время путешествия сейчас составляет более 4 часов. Дополнительно доступен запасной маршрут, который преимущественно проходит через молдавскую территорию.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, в какой кроссовер Audi с пробегом стоит купить. Также мы писали о том, сколько служит аккумулятор плагин-гибридного авто.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
