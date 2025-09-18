Відео
До Молдови не виїхати — що відбувається на трасі Одеса-Рені

До Молдови не виїхати — що відбувається на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 15:22
Затори 18 вересня на трасі Одеса–Рені та на кордоні з Румунією
Автівки у заторі на кордоні. Фото ілюстративне: porom.org

18 вересня на трасі Одеса–Рені у напрямку пунктів пропуску з Молдовою утворилися затори, рух ускладнено на кількох ділянках дороги. На шляху до кордону з Румунією також доведеться постояти в чергах.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

У напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" виникла невелика затримка через чергу автомобілів. Затори помітні біля Нижньодністровського парку та поблизу села Маяки і на виїзді з Одеси. Час очікування на дорозі до кордону перевищує одну годину.

Затори на кордон
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

На трасі М-15 у напрямку Орлівки місцями утворилися невеликі затори на виїзді з пункту пропуску "Паланка". Сьогодні поїздка до дунайського кордону займе близько 4 годин. В цілому дорога залишатиметься проїзною для водіїв.

Рух до кордону ускладнено — ситуація на трасі Одеса-Рені - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На шляху до Рені спостерігаються незначні затори після пункту пропуску Паланка. Безпосередньо біля кордону накопичення автомобілів відсутнє. Поїздка займе понад 4 години. Також доступний альтернативний маршрут, який майже повністю проходить територією сусідньої країни.

Затори на кордон
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми писали, які штрафи чекають на українських водіїв у Польщі з 1 жовтня. Також ми повідомляли про те, що означає новий чорний дорожній знак.

Одеса кордон авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
