Пробки 18 сентября на трассе Одесса-Рени и на границе с Румынией

Машины в пробке на границе. Фото иллюстративное: porom.org

18 сентября на трассе Одесса-Рени в направлении пунктов пропуска с Молдовой образовались пробки, движение затруднено на нескольких участках дороги. На пути к границе с Румынией также придется постоять в очередях.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" возникла небольшая задержка из-за очереди автомобилей. Пробки заметны возле Нижнеднестровского парка и вблизи села Маяки и на выезде из Одессы. Время ожидания на дороге к границе превышает один час.

Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На трассе М-15 в направлении Орловки местами образовались небольшие пробки на выезде из пункта пропуска "Паланка". Сегодня поездка до дунайской границы займет около 4 часов. В целом дорога будет оставаться проездной для водителей.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На пути к Рени наблюдаются незначительные пробки после пункта пропуска Паланка. Непосредственно у границы накопление автомобилей отсутствует. Поездка займет более 4 часов. Также доступен альтернативный маршрут, который почти полностью проходит по территории соседней страны.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

