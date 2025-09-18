Пробки 18 сентября на трассе Одесса-Рени и на границе с Румынией

В Молдову не выехать — что происходит на трассе Одесса-Рени
18 сентября на трассе Одесса-Рени в направлении пунктов пропуска с Молдовой образовались пробки, движение затруднено на нескольких участках дороги. На пути к границе с Румынией также придется постоять в очередях.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" возникла небольшая задержка из-за очереди автомобилей. Пробки заметны возле Нижнеднестровского парка и вблизи села Маяки и на выезде из Одессы. Время ожидания на дороге к границе превышает один час.
Пробки до Орловки
На трассе М-15 в направлении Орловки местами образовались небольшие пробки на выезде из пункта пропуска "Паланка". Сегодня поездка до дунайской границы займет около 4 часов. В целом дорога будет оставаться проездной для водителей.
Пробки на Рени
На пути к Рени наблюдаются незначительные пробки после пункта пропуска Паланка. Непосредственно у границы накопление автомобилей отсутствует. Поездка займет более 4 часов. Также доступен альтернативный маршрут, который почти полностью проходит по территории соседней страны.
