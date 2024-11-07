У ніч на п'ятницю перекриють трасу Одеса-Рені — коли і наскільки

Пункт пропуску Рені. Фото: ЦТС

У ніч на п'ятницю, 8 листопада, на транзитній ділянці автодороги Одеса-Рені тимчасово призупинять рух транспорту. Проїзд буде заборонений як для вантажівок, так і для легкових автомобілів.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

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За інформацією молдовської сторони, у період з 01:00 до 04:00 проводитимуться роботи зі встановлення обладнання для моніторингу руху транспортних засобів.

Прикордонники просять врахувати дану інформацію під час планування поїздок.

Нагадаємо, чоловіки, які були виключені з військового обліку, повинні мати при собі при перетині державного кордону України військово-обліковий документ і копію довідки ВЛК. Якщо ж громадянина з такими документами не випустили, він має право вимагати письмову відмову.

Також ми повідомляли, чи можуть тимчасово непридатні громадяни виїхати за кордон.