В ночь на пятницу перекроют трассу Одесса-Рени — когда и насколько

Пункт пропуска Рени. Фото: ЦТС

В ночь на пятницу, 8 ноября, на транзитном участке автодороги Одесса-Рени временно приостановят движение транспорта. Проезд будет запрещен как для грузовиков, так и легковых автомобилей.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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По информации молдавской стороны, в период с 01.00 до 04.00 будут проводиться работы по установке оборудования для мониторинга движения транспортных средств.

Пограничники просят учесть данную информацию при планировании поездок.

Напомним, мужчины, исключенные из военного учета, должны иметь при себе при пересечении государственной границы Украины военно-учетный документ и копию справки ВВК. Если гражданина с такими документами не выпустили, он имеет право требовать письменный отказ.

Также мы сообщали, могут ли временно непригодные граждане уехать за границу.