У ніч на вівторок перекриють трасу Одеса-Рені — коли і наскільки

Вантажівка їде трасою. Фото: ДПСУ

У ніч проти вівторка, 12 листопада, на транзитній ділянці автодороги Одеса-Рені тимчасово призупинять рух транспорту. Проїзд буде заборонений як для вантажівок, так і для легкових автомобілів.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у понеділок, 11 листопада.

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За інформацією молдовської сторони, у період з 01:00 до 04:00 проводитимуться роботи зі встановлення обладнання для моніторингу руху транспортних засобів.

У зв’язку з цим переміщення легкових та вантажних автомобілів через контрольні пости "Маяки" та "Удобне" буде тимчасово призупинено.

Прикордонники просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок.

Нагадаємо, чоловіки, які були виключені з військового обліку, повинні мати при собі при перетині кордону України військовий квиток і копію довідки ВЛК. Якщо ж громадянина з такими документами не випустили, він має право вимагати письмову відмову.

Також ми повідомляли, чи можуть тимчасово непридатні громадяни виїхати за кордон.