В ночь на вторник перекроют трассу Одесса-Рени — когда и насколько

Грузовик едет по трассе. Фото: ГПСУ

В ночь на вторник, 12 ноября, на транзитном участке автодороги Одесса-Рени временно приостановят движение транспорта. Проезд будет запрещен как для грузовиков, так и легковых автомобилей.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в понедельник, 11 ноября.

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По информации молдавской стороны, в период с 01:00 до 04:00 будут проводиться работы по установке оборудования для мониторинга движения транспортных средств.

В связи с этим перемещение легковых и грузовых автомобилей через контрольные посты "Маяки" и "Удобное" будет временно приостановлено.

Пограничники просят учесть данную информацию при планировании поездок.

Напомним, мужчины, исключенные из военного учета, должны иметь при себе при пересечении границы Украины военный билет и копию справки ВВК. Если гражданина с такими документами не выпустили, он имеет право требовать письменный отказ.

Также мы сообщали, могут ли временно непригодные граждане уехать за границу.