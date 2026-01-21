Затори на трасі Одеса-Рені 21 січня: проблеми на кордоні з Молдовою та поради водіям

Автівки в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У середу, 21 січня, на трасі Одеса-Рені виникли значні затори, які ускладнили рух транспорту. Особливо складна ситуація спостерігається на під’їздах до кордону з Молдовою, де рух істотно сповільнився. Водіїв закликають заздалегідь планувати свої поїздки, користуватися обходами та стежити за актуальними дорожніми оновленнями.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори у напрямку Паланки

Рух у напрямку КПП "Паланка — Маяки — Удобне" значно ускладнено. Затори спостерігаються біля НПП "Нижньодністровський". За поточною інформацією, час у дорозі становить близько 1 години 20 хвилин.

Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Дорога до паромної переправи в Орлівці наразі вільна — транспорт рухається без заторів і затримок. У той же час, на під’їздах до транзитного пункту з Молдовою спостерігаються складнощі, через які час у дорозі може перевищувати чотири години.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

Наразі на пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" заторів не зафіксовано. Проте на під’їздах до КПП "Паланка" утворилися черги, через які час у дорозі може сягати приблизно 4 години 30 хвилин. Також є альтернативний маршрут, що майже повністю проходить територією сусідньої країни, але він займатиме понад 5 годин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

