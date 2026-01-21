Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Проїзд з Одеси до Молдови обмежений — у чому причина

Проїзд з Одеси до Молдови обмежений — у чому причина

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 16:10
Затори на трасі Одеса-Рені 21 січня: проблеми на кордоні з Молдовою та поради водіям
Автівки в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У середу, 21 січня, на трасі Одеса-Рені виникли значні затори, які ускладнили рух транспорту. Особливо складна ситуація спостерігається на під’їздах до кордону з Молдовою, де рух істотно сповільнився. Водіїв закликають заздалегідь планувати свої поїздки, користуватися обходами та стежити за актуальними дорожніми оновленнями.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

Рух у напрямку КПП "Паланка — Маяки — Удобне" значно ускладнено. Затори спостерігаються біля НПП "Нижньодністровський". За поточною інформацією, час у дорозі становить близько 1 години 20 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Дорога до паромної переправи в Орлівці наразі вільна — транспорт рухається без заторів і затримок. У той же час, на під’їздах до транзитного пункту з Молдовою спостерігаються складнощі, через які час у дорозі може перевищувати чотири години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

Наразі на пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" заторів не зафіксовано. Проте на під’їздах до КПП "Паланка" утворилися черги, через які час у дорозі може сягати приблизно 4 години 30 хвилин. Також є альтернативний маршрут, що майже повністю проходить територією сусідньої країни, але він займатиме понад 5 годин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, яка ситуація на інших КПП України. Також ми писали про те, чому Mazda знімає з виробництва дві популярні моделі.

Одеса кордон КПП дороги авто Одеська область затори Новини Одеси
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації