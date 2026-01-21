Пробки на трассе Одесса-Рени 21 января: проблемы на границе с Молдовой и советы водителям

Машины в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В среду, 21 января, на трассе Одесса-Рени возникли значительные пробки, которые затруднили движение транспорта. Особенно сложная ситуация наблюдается на подъездах к границе с Молдовой, где движение существенно замедлилось. Водителей призывают заранее планировать свои поездки, пользоваться обходами и следить за актуальными дорожными обновлениями.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки в направлении Паланки

Движение в направлении КПП "Паланка — Маяки — Удобное" значительно затруднено. Пробки наблюдаются возле НПП "Нижнеднестровский". По текущей информации, время в пути составляет около 1 часа 20 минут.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Дорога к паромной переправе в Орловке пока свободна - транспорт движется без пробок и задержек. В то же время, на подъездах к транзитному пункту с Молдовой наблюдаются сложности, из-за которых время в пути может превышать четыре часа.

Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

Сейчас на пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" пробок не зафиксировано. Однако на подъездах к КПП "Паланка" образовались очереди, из-за которых время в пути может достигать примерно 4 часа 30 минут. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью проходит по территории соседней страны, но он будет занимать более 5 часов.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

