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Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

8 січня 2025 22:37
Рвачова Анастасія - редактор
Споживчий кошик одесита у 2025 році: який він
Одесити ходять по ринку. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Рвачова Анастасія - редактор

У 2025 році вартість споживчого кошика в Україні залишиться на рівні 2920 гривень, як і минулого року, але є один суттєвий нюанс: ціни за останні місяці зросли в середньому на 30%. Тоді як базові потреби формально не дорожчають, реальність на полицях магазинів виглядає зовсім по-іншому. Як це вплине на життя одеситів і чи вистачить кошика для задоволення мінімальних потреб?

Журналісти Новини.LIVE порахували реальну вартість товарів зі споживчого кошика в Одесі. 

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Що входить у споживчий кошик

Споживчий кошик в Україні — це мінімальний набір товарів і послуг, які повинні забезпечити базові потреби людини. Він охоплює кілька основних категорій, спрямованих на підтримання базового рівня життя. Однак у реальності цей кошик часто не враховує сучасні потреби людей, особливо з огляду на інфляцію та стрімке зростання цін. Тому ми склали такий кошик для середньостатистичного одесита. 

Одесити ходять по ринку. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одесити ходять по ринку. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська 

Необхідні товари

Загалом одеські ціни не сильно відрізняються від всеукраїнських, проте все ж відмінності певні є. Так, одеситам менше потрібно витрачати на хліб та рибу. А от із мʼясом ситуація, навпаки, одна з найдорожчих. Для порівняння ми зібрали кошики на найвідомішому ринку міста "Привозі" та в одній з відомих одеських мереж супермаркетів. Варто зазначити, що до уваги взяли лише найдешевші варіанти з категорій. 

Споживчий кошик у супермаркеті:

Найголовнішою потребою для виживання людини є харчування. В Україні продуктовий кошик для прожиткового мінімуму досить скромний і налічує лише десяток товарів, які мають забезпечити базові потреби. 

  • Хліб солодовий — 21,30 грн (500 г);
  • Макарони "мушля" — 23,70 грн (800 г);
  • Крупи: рис січка ваговий — 37,90 грн (1 кг); крупа гречана вагова — 27,90 грн (1 кг); крупа пшоно — 19,90 грн (1 кг);
  • М'ясо: грудинка яловича — 175 грн (1 кг); окіст свинячий на кістці — 124 грн (1 кг); чверть куряча свіжоморожена вагова — 54,90 грн (1 кг);
  • Риба: свіжий товстолоб — 84,60 грн (1 кг); салака свіжоморожена — 89,90 грн (1 кг);
  • Молочні продукти: (молоко 2,6% жирності — 32,30 грн (900 г); сметанний продукт 15% жирності — 27,10 грн (400 г); сирний продукт зі смаком пряженого молока — 232 грн (1 кг), масло 73% жирності — 79,90 грн (180 г);
  • Овочі: картопля біла — 27,90 грн (1 кг); капуста білокачанна — 39,90 грн (1 кг); морква — 34,90 грн (1 кг); цибуля ріпчаста — 18,90 грн (1 кг);
  • Фрукти: яблуко червоне сортове — 25,90 грн (1 кг), лимон — 27,56 (300 г); 
  • Яйця — 40 грн (десяток); 
  • Цукор білий кристалічний — 32,90 грн (1 кг); 
  • Сіль вагова — 9,90 грн (1 кг);
  • Олія соняшникова рафінована — 54,70 грн (810 мл); 
  • Напої: чай пакетований чорний — 13,50 грн (20 шт.); кава чорна розчинна — 20 грн (50 г). 
Продуктовий кошик у супермаркеті. Фото: скриншот
Продуктовий кошик у супермаркеті. Фото: скриншот 

Загалом повний набір харчових продуктів на місяць вартуватиме майже 1400 гривень. Але це за умови знижок, які діють зараз у мережі супермаркетів на певні товари. Повна ж сума перевалює за півтори тисячі. Проте це лише разова покупка, до якої не входить зазначена норма хліба у 8 кілограмів та фруктів у 10 кілограмів. 

Непродовольчі товари:

Варто сказати, що половину суми прожиткового мінімуму одеситу доведеться віддати лише на їжу. Але крім цього залишаються й інші базові витрати, які необхідно покривати. Серед таких: 

  • Мило кускове зволожувальне — 8,10 грн (65 г); 
  • Зубна паста — 27,80 грн (50 мл); 
  • Шампунь живильний — 31,90 грн (250 мл); 
  • Туалетний папір — 15,80 грн (2 шт.); 
  • Пральний порошок універсальний — 24,50 грн (500 г); 
  • Засіб для миття посуду — 24,60 грн (500 мл).
Побутовий кошик у супермаркеті. Фото: скриншот
Побутовий кошик у супермаркеті. Фото: скриншот 

Таким чином на обовʼязкові товари зі споживчого кошика на місяць у супермаркеті одесит витратить трохи більше ніж 1500 гривень. І це лише за мінімальну ціну та кількість. 

Споживчий кошик на "Привозі": 

Для тих, хто обирає варіант "помацати" товар, завжди можна прийти за покупками на ринок. До того ж з продавцями на "Привозі" майже завжди можна сторгуватися на меншу ціну. Тому цей варіант для багатьох здається більш вигідним. Проте є й певний нюанс, адже зовсім не все можна знайти. 

  • Мʼясо: язик свинячий — 150 грн/кг; биток яловичий — 245 грн/кг; крильця курячі охолоджені — 98 грн/кг;
  • Риба: лящ річковий — 60 грн/кг; кілька чорноморська свіжоморожена — 80 грн/кг; 
  • Капуста білокачанна — 35 грн/кг;
  • Морква — 35 грн/кг;
  • Цибуля ріпчаста біла — 35 грн/кг;
  • Картопля біла — 40 грн/кг;
  • Яблуко червоне — 50 грн/кг;
  • Лимон — 30 грн (300 г);
  • Яйця — 55 грн (десяток); 
  • Молоко домашнє — 70 грн/літр; 
  • Масло вершкове — 88 грн (180 г); 
  • Сметана домашня 20% — 90 грн (400 г); 
  • Сир сулугуні — 250 грн/кг. 
Фрукти на одеському ринку. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська 
Фрукти на одеському ринку. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Свинина на прилавку ринка. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Свинина на прилавку ринка. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Загалом за такий перелік продуктів з ринку доведеться віддати 1411 гривень. І слід зазначити, що це без врахування бакалії. 

Комунальні послуги

Підрахувавши, у супермаркеті та на "Привозі" доведеться залишити майже однакову ціну — півтори тисячі. Але не слід забувати, що з прожиткового мінімуму треба ще оплатити комунальні послуги. За статистичними даними, станом на січень 2025 року середньостатистичні витрати на комунальні послуги в Одесі становлять приблизно 1150 гривень на місяць. 

Людина рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов
Людина рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов 

Але також не варто забувати й про мобільний звʼязок, адже без нього зараз нікуди. У грудні минулого року оператори підвищили тарифи в середньому на 25%. Так, зараз найдешевший стартовий пакет можна придбати за 25 гривень у магазині або під'єднати онлайн, зекономивши гроші. І за чотири тижні його користування доведеться віддати 90 гривень

Вартість найдешевшого тарифу на мобільний звʼязок. Фото: скриншот
Вартість найдешевшого тарифу на мобільний звʼязок. Фото: скриншот 

Також ще близько 100 гривень доведеться віддати на поповнення аптечки. Цього разу ми поновили запас жарознижувального, антисептичного та противірусного засобів. 

Вартість мінімального набору ліків. Фото: скриншот
Вартість мінімального набору ліків. Фото: скриншот

Що залишається

Так, після всіх обовʼязкових щомісячних витрат в економформаті залишається лише 83 гривні. І вже ці кошти можна відкласти на інші покупки зі споживчого кошика, такі як спідня білизна, одяг, взуття, засоби для прибирання та транспорт. За рік вдасться відкласти 996 гривень, які можна витратити на обновки або накопичувати на придбання техніки для будинку, яка також зазначена у споживчому кошику — холодильник, телевізор, пральна машина. Але все ж, якщо вирішите витратити за рік, то можна вирушити на промринок біля Одеси "7 км".  Там найдешевші жіночі труси можна придбати за 20 грн/шт. Але це ціна гуртова, і купити їх можна лише від 10 шт. одразу, тому доведеться відати за них 207 гривень з бюджету. 

Вартість жіночої білизни. Фото: скриншот
Вартість жіночої білизни. Фото: скриншот 

Також можна придбати й чоловічий комплект. Але тут ціна вже трохи більша, та й придбати їх можна від 12 штук. Тому за таке задоволення треба заплатити 540 гривень.

Вартість чоловічої білизни. Фото: скриншот 
Вартість чоловічої білизни. Фото: скриншот

Так, після цих покупок залишається ще 249 гривень, які вже можна відкласти до кращих часів. А загалом сума прожиткового мінімуму в Україні найближчим часом потребує перегляду, оскільки від початку війни ціни зросли на 75% і продовжують збільшуватися. Це значно впливає на можливості людей забезпечувати себе навіть базовими товарами та послугами, особливо тих, хто виживає на мінімальний дохід. З кожним днем купівельна спроможність громадян зменшується, тому перегляд прожиткового мінімуму є необхідним кроком для полегшення ситуації.

Раніше ми писали, що цьогоріч не очікується перерахунок мінімальної та максимальної пенсії. Згідно з держбюджетом-2025, всі соцстандарти залишаться на колишньому рівні через необхідність економії грошей.

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