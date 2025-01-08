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Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

8 января 2025 22:37
Рвачова Анастасия - редактор
Потребительская корзина одессита в 2025 году: какой она будет.
Одесситы ходят по рынку Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская
Рвачова Анастасия - редактор

В 2025 году стоимость потребительской корзины в Украине останется на уровне 2920 гривен, как и в прошлом году, но есть один существенный нюанс: цены за последние месяцы выросли в среднем на 30%. В то время как базовые потребности формально не дорожают, реальность на полках магазинов выглядит совсем по-другому. Как это повлияет на жизнь одесситов и хватит ли корзины для удовлетворения минимальных потребностей?

Журналисты Новини.LIVE посчитали реальную стоимость товаров из потребительской корзины в Одессе.

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Что входит в потребительскую корзину

Потребительская корзина в Украине — это минимальный набор товаров и услуг, которые должны обеспечить базовые потребности человека. Она охватывает несколько основных категорий, направленных на поддержание базового уровня жизни. Однако в реальности эта корзина часто не учитывает современные потребности людей, особенно с учетом инфляции и стремительного роста цен. Поэтому мы составили такую корзину для среднестатистического одессита.

Одесситы ходят по рынку Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситы ходят по рынку Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Необходимые для жизни товары

В целом одесские цены несильно отличаются от всеукраинских, однако все же есть определенные различия. Так, одесситам нужно тратить меньше на хлеб и рыбу. А вот с мясом ситуация, наоборот, одна из самых дорогих. Для сравнения мы собрали корзины на самом известном рынке города "Привоз" и в одной из известных одесских сетей супермаркетов. Стоит отметить, что в расчет были взяты только самые дешевые варианты из категорий.

Потребительская корзина в супермаркете:

Главной потребностью для выживания человека является питание. В Украине продуктовая корзина для прожиточного минимума достаточно скромная и включает всего десяток товаров, которые должны обеспечить базовые потребности.

  • Хлеб солодовый — 21,30 грн (500 г);
  • Макароны "мушля" — 23,70 грн (800 г) ;
  • Крупы: рис сечка весовая — 37,90 грн (1 кг); крупа гречневая весовая — 27,90 грн (1 кг);
  • Мясо: грудинка говяжья — 175 грн (1 кг);
  • Рыба: свежий толстолоб — 84,60 грн (1 кг);
  • Молочные продукты: (молоко 2,6% жирности — 32,30 грн (900 г); сметанный продукт 15% жирности — 27,10 грн (400 г); творожный продукт со вкусом топленого молока — 232 грн (1 кг), масло 73% жирности — 79,90 грн (180 г);
  • Овощи: картофель белый — 27,90 грн (1 кг); капуста белокочанная — 39,90 грн (1 кг);
  • Фрукты: яблоко красное сортовое — 25,90 грн (1 кг), лимон — 27,56 (300 г);
  • Яйца — 40 грн (десяток);
  • Сахар белый кристаллический – 32,90 грн (1 кг);
  • Соль весовая — 9,90 грн (1 кг);
  • Масло подсолнечное рафинированное — 54,70 грн (810 мл);
  • Напитки: чай пакетированный черный — 13,50 грн (20 шт.), кофе растворимый — 20 грн (50г);
Продуктовая корзина в супермаркете.
Продуктовая корзина в супермаркете. Фото: скриншот

В целом полный набор продуктов на месяц обойдется почти в 1400 гривен. Однако это при условии скидок, которые сейчас действуют в сети супермаркетов на определенные товары. Полная же сумма превышает полторы тысячи. Однако это только разовая покупка, в которую не входит указанная норма хлеба в 8 килограммов и фруктов в 10 килограммов.

Непродовольственные товары:

Стоит сказать, что половину суммы прожиточного минимума одесситу придется отдать только на еду.

  • Мыло кусковое увлажняющее — 8,10 грн (65 г);
  • Зубная паста — 27,80 грн (50 мл);
  • Шампунь питательный — 31,90 грн (250 мл);
  • Туалетная бумага — 15,80 грн (2 шт.);
  • Стиральный порошок универсальный — 24,50 грн (500 г);
  • Средство для мытья посуды — 24,60 грн (500 мл).
Бытовая корзина в супермаркете.
Бытовая корзина в супермаркете. Фото: скриншот

Таким образом, на обязательные товары из потребительской корзины в месяц в супермаркете одессит потратит чуть более 1500 гривен.

Потребительская корзина на "Привозе":

Для тех, кто выбирает вариант "пощупать" товар, всегда можно прийти за покупками на рынок. К тому же с продавцами на "Привозе" почти всегда можно поторговаться за меньшую цену. Поэтому этот вариант для многих кажется более выгодным. Однако есть и определенный нюанс, ведь не все можно найти.

  • Мясо: язык свиной — 150 грн/кг; биток говяжий — 245 грн/кг; крылья куриные охлажденные — 98 грн/кг;
  • Рыба: лещ речной — 60 грн/кг; килька черноморская свежемороженная — 80 грн/кг;
  • Капуста белокочанная — 35 грн/кг;
  • Морковь — 35 грн/кг;
  • Лук репчатый белый — 35 грн/кг;
  • Картофель белый — 40 грн/кг;
  • Яблоко красное — 50 грн/кг;
  • Лимон — 30 грн (300 г);
  • Яйца — 55 грн (десяток);
  • Молоко домашнее — 70 грн/литр;
  • Масло сливочное — 88 грн (180 г);
  • Сметана домашняя 20% — 90 грн (400 г);
  • Сыр сулугуни — 250 грн/кг.
Фрукты на одесском рынке. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Фрукты на одесском рынке. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская
Свинина на прилавке рынка. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Свинина на прилавке рынка. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В общем, за такой перечень продуктов с рынка придется отдать 1411 гривен. И следует отметить, что это без учета бакалеи.

Коммунальные услуги

Подведя итоги, в супермаркете и на "Привозе" придется оставить почти одинаковую цену — полторы тысячи. Но не стоит забывать, что с прожиточного минимума еще нужно оплатить коммунальные услуги. По статистическим данным, на январь 2025 года среднестатистические расходы на коммунальные услуги в Одессе составляют примерно 1150 гривен в месяц.

Человек считает коммуналку.
Человек считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов

Но также не стоит забывать и о мобильной связи, ведь без нее сейчас никуда. В декабре прошлого года операторы повысили тарифы в среднем на 25%. Так, сейчас самый дешевый стартовый пакет можно приобрести за 25 гривен в магазине или подключить онлайн, сэкономив деньги. И за четыре недели его использования придется отдать 90 гривен.

Стоимость дешевого тарифа на мобильную связь Фото: скриншот
Стоимость дешевого тарифа на мобильную связь Фото: скриншот

Также еще около 100 гривен придется потратить на пополнение аптечки. На этот раз мы обновили запас жаропонижающего, антисептического и противовирусного средства.

Стоимость минимального набора лекарств Фото: скриншот
Стоимость минимального набора лекарств Фото: скриншот

Что остается

Так, после всех обязательных ежемесячных расходов в эконом-формате остается всего 83 гривны. И уже эти средства можно отложить на другие покупки из потребительской корзины, такие как нижнее белье, одежда, обувь, средства для уборки и транспорт. За год удастся отложить 996 гривен, которые можно потратить на обновки или накопить на покупку техники для дома, которая также указана в потребительской корзине — холодильник, телевизор, стиральная машина. Но все же, если решите потратить за год, можно отправиться на промрынок возле Одессы "7 км". Там самые дешевые женские трусы можно купить за 20 грн/шт. Но это оптовая цена, и купить их можно только от 10 штук сразу, поэтому придется отдать за них 207 гривен из бюджета.

Стоимость женского белья.
Стоимость женского белья. Фото: скриншот

Также можно приобрести и мужской комплект. Но здесь цена уже немного больше, да и приобрести их можно от 12 штук. Поэтому за такое удовольствие нужно заплатить 540 гривен.

Стоимость мужского белья.
Стоимость мужского белья. Фото: скриншот

Так, после этих покупок остается еще 249 гривен, которые можно отложить до лучших времен. А в целом сумма прожиточного минимума в Украине в ближайшее время требует пересмотра, поскольку с начала войны цены выросли на 75% и продолжают расти. Это значительно влияет на возможности людей обеспечивать себя даже базовыми товарами и услугами, особенно тех, кто выживает на минимальный доход. С каждым днем покупательская способность граждан уменьшается, поэтому пересмотр прожиточного минимума — это необходимый шаг для облегчения ситуации.

Ранее мы писали, что в этом году не ожидается пересчет минимальной и максимальной пенсии. Согласно госбюджету-2025, все соцстандарты останутся на прежнем уровне из-за необходимости экономии денег.

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