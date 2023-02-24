"ПТН ПНХ!": в Одесі погасили нову марку від Укрпошти

Тираж марки — 1 500 000 примірників

Сьогодні Укрпошта ввела в обіг поштову марку "ПТН ПНХ!". Її присвятили річниці повномасштабної війни росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОВА.

Що відомо про марку

"Давид здолає Голіафа. Саме цей сенс і закладено у зображенні поштового випуску "ПТН ПНХ", на якому представлено одне з семи графіті всесвітньо відомого вуличного художника та політичного активіста Бенксі – маленький хлопчик нокаутує дзюдоїста. Графіті художник намалював на стіні зруйнованого будинку у смт Бородянка Київської області", — розповів керівник Одеської дирекції Укрпошти Сергій Дрозд.

Знакову марку в Одесі погасили разом з вищим командуванням. Вони очолюють підрозділи, що стоять на захисті області на воді, в повітрі й на землі.

"Саме під їх командуванням відважні воїни – моряки, підрозділи ППО та Сухопутні війська, чинили і чинять потужний та гідний супротив "руському міру", і не дали полчищам орків зайти у нашу Одеську область, в її міста та села, поневолити вільних одеситів. Одещину ніхто не здав і не здасть! Слава Україні", — сказав Начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

Нагадаємо, українці обрали найкращу військову марку 2022 року. Нею стала "Російський військовий корабель, іді…".

Відомо, що нещодавно Укрпошта випустила нову марку, присвячену комунальникам, які відновлюють критичну інфраструктуру після ракетних атак росіян. Назва марки — "Воїни світла. Воїни добра".