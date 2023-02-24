"ПТН ПНХ!": в Одессе погасили новую марку от Укрпочты

Тираж марки - 1 500 000 экземпляров.

Сегодня Укрпочта ввела в обращение почтовую марку "ПТН ПНХ!". Ее посвятили годовщине полномасштабной войны россии против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.

Что известно о марке

"Давид справится с Голиафом. Именно этот смысл и заложен в изображении почтового выпуска "ПТН ПНХ", на котором представлено одно из семи граффити всемирно известного уличного художника и политического активиста Бэнкси — маленький мальчик нокаутирует дзюдоиста. Граффити художник нарисовал на стене разрушенного дома Киевской области", — рассказал руководитель Одесской дирекции Укрпочты Сергей Дрозд.

Знаковую марку в Одессе погасили вместе с высшим командованием. Они возглавляют подразделения, стоящие на защите области на воде, в воздухе и на земле.

"Именно под их командованием отважные воины — моряки, подразделения ПВО и Сухопутные войска, оказывали и оказывают мощное и достойное сопротивление "русскому меру", и не дали полчищам орков зайти в нашу Одесскую область, в ее города и села, поработить свободных одесситов. Одещину. никто не сдал и не сдаст! Слава Украине", — сказал Начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

Напомним, украинцы выбрали лучшую военную марку 2022 года. Ею стала "Русский военный корабль, иди…".

Известно, что недавно Укрпочта выпустила новую марку , посвященную коммунальщикам, восстанавливающим критическую инфраструктуру после ракетных атак россиян. Название марки — "Воины света. Воины добра".