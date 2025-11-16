Техогляд авто став обов’язковим для в’їзду до Молдови: де отримати

Прикордонниця перевіряє документи. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На молдовському кордоні запрацювали нові правила. Тепер без сертифіката техогляду авто не пропустять. Документ став обов’язковим для всіх водіїв, незалежно від марки чи року машини. Тим, хто його не має, доведеться повертатися додому.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

Нові вимоги для подорожей до Молдови

Без довідки про технічний стан автомобіля водіїв просто не пропустять. Отримати цей документ можна лише після проходження техогляду на сертифікованій станції, де перевіряють гальма, освітлення, вихлопну систему та інші параметри безпеки.

Що потрібно мати при собі

Крім техогляду, для безперешкодного перетину молдовського кордону потрібні такі документи:

чинний біометричний або закордонний паспорт;

водійське посвідчення (краще — міжнародного зразка);

техпаспорт на автомобіль;

"Зелена карта" — міжнародна страховка;

віньєтка — підтвердження сплати дорожнього збору Молдови.

Якщо з вами подорожує дитина — необхідно мати її паспорт або свідоцтво про народження, а у випадку поїздки лише з одним із батьків — ще й нотаріально завірену згоду на виїзд.

Що заборонено ввозити до Молдови

Молдовські прикордонники нагадують про суворі правила ввезення речей. Під забороною — зброя, наркотики, рецептурні ліки без призначення лікаря, м’ясо, молочні продукти, мед і саджанці без документів. За порушення передбачена конфіскація товару та штраф.

