Варто їхати за кордон зараз — ситуація на трасі Одеса-Рені

Варто їхати за кордон зараз — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 10:18
Оновлено: 09:37
Затори на Ізмаїльській трасі 16 листопада
Машини в черзі на перетин кордону. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Вранці 16 листопада на трасі Одеса-Рені знову утворилися затори в напрямку молдовського та румунського кордонів. Черги помітні як на виїзд з України, так і на в’їзд.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на в'їзді в село Паланка. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом пропуску невелика черга.

Черги та спека + 35 — виїзд за кордон через Одещину ускладнений - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

Не краща ситуація і на КПП "Старокозаче — Тудора". Ділянка дороги поступово червоніє, що вказує на збільшення кількості авто та ускладнення руху. Водії змушені чекати, хоча затор поки не критичний.

Черги та спека + 35 — виїзд за кордон через Одещину ускладнений - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15, що веде до Орлівки, також є проблемні точки. Скупчення транспорту зафіксовано біля Сарати, у межах села Зоря, неподалік Татарбунарів та Броски. Хоча затори тут не такі щільні, вони все ж сповільнюють рух. На поромному пункті пропуску також утворилася черга.

Черги та спека + 35 — виїзд за кордон через Одещину ускладнений - фото 3
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

Черги є і на КПП "Рені — Джюрджюлешть". Вони невеликі, однак водіям варто враховувати час на проходження контролю.

Черги та спека + 35 — виїзд за кордон через Одещину ускладнений - фото 4
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, Румунія розвертає українців на кордоні через відсутність техогляду авто. Також ми писали, чому туристку з України розвернули на польському кордоні.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
