Пробки на Измаильской трассе 16 ноября

Машины в очереди на пересечение границы. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Утром 16 ноября на трассе Одесса-Рени снова образовались пробки в направлении молдавской и румынской границ. Очереди заметны как на выезд из Украины, так и на въезд.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка на выезде за село Маяки. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом пропуска небольшая очередь.

Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

Не лучше ситуация и на КПП "Старокозачье — Тудора". Участок дороги постепенно краснеет, что указывает на увеличение количества авто и затруднение движения. Водители вынуждены ждать, хотя пробка пока не критическая.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15, ведущей к Орловке, также есть проблемные точки. Скопление транспорта зафиксировано возле Сараты, в пределах села Заря, неподалеку Татарбунаров и Броски. Хотя пробки здесь не такие плотные, они все же замедляют движение. На паромном пункте пропуска также образовалась очередь.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

Очереди есть и на КПП "Рени — Джюрджюлешть". Они небольшие, однако водителям стоит учитывать время на прохождение контроля.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди есть и на КПП "Рени — Джюрджюлешть". Они небольшие, однако водителям стоит учитывать время на прохождение контроля.