Пробки на Измаильской трассе 16 ноября

Стоит ли ехать за границу сейчас — ситуация на трассе Одесса-Рени
Утром 16 ноября на трассе Одесса-Рени снова образовались пробки в направлении молдавской и румынской границ. Очереди заметны как на выезд из Украины, так и на въезд.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону Паланки есть пробка на выезде за село Маяки. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом пропуска небольшая очередь.
Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"
Не лучше ситуация и на КПП "Старокозачье — Тудора". Участок дороги постепенно краснеет, что указывает на увеличение количества авто и затруднение движения. Водители вынуждены ждать, хотя пробка пока не критическая.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15, ведущей к Орловке, также есть проблемные точки. Скопление транспорта зафиксировано возле Сараты, в пределах села Заря, неподалеку Татарбунаров и Броски. Хотя пробки здесь не такие плотные, они все же замедляют движение. На паромном пункте пропуска также образовалась очередь.
Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"
Очереди есть и на КПП "Рени — Джюрджюлешть". Они небольшие, однако водителям стоит учитывать время на прохождение контроля.
Напомним, Румыния разворачивает украинцев на границе из-за отсутствия техосмотра авто. Также мы писали, почему туристку из Украины развернули на польской границе.
Читайте Новини.LIVE!