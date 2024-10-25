Ердоган закликав Путіна повернутися до зернової угоди

Російський диктатор Путін. Фото: росЗМІ

Російській диктатор має розглянути пропозицію президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана щодо зернового коридору у Чорному морі. Лідери двох країн обговорили можливе залучення РФ на саміті БРІКС.

Про це повідомляє турецьке видання Haber 7.

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За словами Ердогана, у розмові йшлося про повне відновлення цивільного судноплавства та розмінування Чорного моря.

"Я бачу, що президент Путін прагне до миру та готовий розглянути наші пропозиції, щоб швидше прийти до спільної мети. Саме про це наші делегації домовилися під час БРІКСу", — зазначив президент Туреччини.

Водночас Путін зі свого боку заявив, що ознайомиться з пропозиціями турецької сторони, проте "з врахуванням реалій на землі".

Звільнення полонених

Також президент Туреччини повідомив, що продовжується робота щодо звільнення українських полонених з російської неволі. Їхня країна виступає у цьому посередником.

Крім активізації Чорноморського зернового коридору і розмінування, під час нашої вчорашньої зустрічі з Путіним і його делегацією ми також обговорили очікування стосовно обміну полоненими. Наразі ми уважно стежимо за кроками щодо обміну ув’язненими, — підсумував Ердоган.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прийняв запрошення російського диктатора Володимира Путіна і відвідав саміт БРІКС у місті Казань.

Також ми писали, як повідомляло агентство AP, лідер Китаю Сі Цзіньпін планує зустрітися з Володимиром Путіним у жовтні та взяти участь у саміті БРІКС у Казані.