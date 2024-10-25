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Путин сможет вернуться к работе Черноморских коридоров — детали

25 октября 2024 15:42
Рвачова Анастасия - редактор
Эрдоган призвал Путина вернуться к зерновому соглашению
Российский диктатор Путин. Фото: росСМИ
Рвачова Анастасия - редактор

Российский диктатор должен рассмотреть предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу зернового коридора в Черном море. Лидеры двух стран обсудили возможное привлечение РФ на саммите БРИКС.

Об этом сообщает турецкое издание Haber 7.

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По словам Эрдогана, речь шла о полном восстановлении гражданского судоходства и разминировании Черного моря.

"Я вижу, что президент Путин стремится к миру и готов рассмотреть наши предложения, чтобы быстрее прийти к общей цели. Именно об этом наши делегации договорились во время БРИКСа", — отметил президент Турции.

В то же время Путин со своей стороны заявил, что ознакомится с предложениями турецкой стороны, однако "с учетом реалий на земле".

Освобождение пленных

Также президент Турции сообщил, что продолжается работа по освобождению украинских пленников из российской неволи. Их страна выступает в этом посредником.

Кроме активизации Черноморского зернового коридора и разминирования, во время нашей вчерашней встречи с Путиным и его делегацией мы также обсудили ожидания обмена пленными. Пока мы внимательно следим за шагами по обмену заключенными, — подытожил Эрдоган.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш принял приглашение российского диктатора Владимира Путина и посетил саммит БРИКС в Казани.

Также мы писали, Как сообщало агентство AP, лидер Китая Си Цзиньпин планирует встретиться с Владимиром Путиным в октябре и принять участие в саммите БРИКС в Казани.

владимир путин Одесса Реджеп Эрдоган БРИКС Черное море Новости Одессы

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