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"Рада працювати не буде доти, поки…": Нардеп з Одеси висунув свої вимоги

5 травня 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Рада працювати не буде доти, поки…": Нардеп з Одеси висунув свої вимоги
Народний депутат України Олексій Гончаренко у Верховній Раді. Фото: google.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Народний депутат Олексій Гончаренко заблокував прийнятий Радою "Закон про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення непорушності майнових прав". Це була "відповідь" на аналогічні дії нардепа від партії "Голос" Володимира Цабаля.

Про це у себе в telegram-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

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"Цей закон був прийнятий Радою в середу. Схожою постановою, якою заблокував Цабаль законопроєкт про виплати 30 тисяч гривень всім представникам Сил безпеки та оборони я заблокував прийняття цього рішення. Для розблокування: потрібно виносити на голосування в Раді. Як думаєте, яке рішення буде винесене першим? Про виплати військовим чи це?", — написав Гончаренко. 

Після таких дій Гончаренка назвали "терористом", який безпідставно блокує законопроєкти. Саме таку думку в соцмережах висловив нардеп Ігор Фріс.

Ігор Фріс прокоментував блокування антирейдерського законопроєкту.
Ігор Фріс прокоментував блокування антирейдерського законопроєкту. Фото: скриншот

На що Гончаренко дав досить лаконічну відповідь: "Рада працювати не буде до того моменту, поки ми не займемося питанням нашим захисників". 

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) оцінили перспективи повернення раніше скасованих доплат усім військовослужбовцям. За словами голови НБУ, рішення Верховної ради повернути доплати усім військовим ускладнює переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ), оскільки суперечить раніше затвердженим зобов'язанням української влади.

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