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"Рада работать не будет до тех пор, пока…": Нардеп из Одессы выдвинул свои требования

5 мая 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Рада работать не будет до тех пор, пока…": Нардеп из Одессы выдвинул свои требования
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко в Верховной Раде. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Народный депутат Алексей Гончаренко заблокировал принятый Радой "Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению нерушимости имущественных прав". Это был "ответ" на аналогичные действия нардепа от партии "Голос" Владимира Цабаля.

Об этом у себя в telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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"Этот закон был принят Радой в среду. Похожим постановлением, которым заблокировал Цабаль законопроект о выплатах 30 тысяч гривен всем представителям Сил безопасности и обороны я заблокировал принятие этого решения. Для разблокирования: нужно выносить на голосование в Раде. Как думаете, какое решение будет вынесено первым? О выплатах военным или это?", — написал Гончаренко.

После таких действий Гончаренко назвали "террористом", который безосновательно блокирует законопроекты. Именно такое мнение в соцсетях высказал нардеп Игорь Фрис.

Игорь Фрис прокомментировал блокировку антирейдерского законопроекта.
Игорь Фрис прокомментировал блокировку антирейдерского законопроекта. Фото: скриншот

На что Гончаренко дал достаточно лаконичный ответ: "Рада работать не будет до того момента, пока мы не займемся вопросом наших защитников".

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) оценили перспективы возврата ранее упраздненных доплат всем военнослужащим. По словам главы НБУ, решение Верховной рады вернуть доплаты всем военным усложняет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ), поскольку противоречит ранее утвержденным обязательствам украинских властей.

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