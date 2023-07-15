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Радіаційний фон на Одещині: яка ситуація сьогодні

15 липня 2023 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Радіаційний фон на Одещині
Заборонена зона ядерного зараження. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на 15 липня, за інформацією Українського гідрометеорологічного центру Державної служби України з надзвичайних ситуацій, ситуація залишається стабільною. В Одесі показники радіаційного фону не перевищують 0,14 мкЗв/год.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

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Показники радіаційного фону в Одеській області

  • м. Одеса показники радіаційного фону 0,08–0,14 мкЗв/год;
  • м. Южне — 0,10–0,14 мкЗв/год;
  • м. Чорноморськ — 0,09–0,13 мкЗв/год;
  • м. Подільськ — 0,10–0,12 мкЗв/год;
  • м. Б-Дністровський — 0,07–0,12 мкЗв/год;
  • м. Ананьїв — 0,09–0,11 мкЗв/год;
  • м. Ізмаїл — 0,09–0,13 мкЗв/год;
  • смт.  Миколаївка — 0,06–0,11 мкЗв/год;
  • смт. Захарівка — 0,10–0,13 мкЗв/год;
  • м. Біляївка — 0,10–0,12 мкЗв/год;
  • м. Болград — 0,07–0,14 мкЗв/год;
  • смт. Любашівка — 0,10–0,11 мкЗв/год;
  • смт. Іванівка — 0,10–0,13 мкЗв/год.
Показники радіаційного фону. Фото: saveecobot

Нагадаємо, Станом на вечір 14 липня радіаційна ситуація в Україні перебуває в межах норми. Про це свідчать результати вимірювання показників радіації біля атомних станцій. 

Також міністр енергетики Герман Галущенко висловив стурбованість можливістю проведення відкладеного терористичного акту на Запорізькій АЕС з боку Росії після переходу під контроль України. За словами міністра, після повернення станції РФ може на відстані організувати там терористичну атаку.

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