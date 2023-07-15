Радиационный фон в Одесской области

Запрещена зона ядерного заражения. Фото: pixabay

По состоянию на 15 июля, по информации Украинского гидрометеорологического центра Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, ситуация остается стабильной. В Одессе показатели радиационного фона не превышают 0,14 мкЗв/час.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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г. Одесса показатели радиационного фона 0,08–0,14 мкЗв/час;

м. Южный — 0,10-0,14 мкЗв/час;

г. Черноморск — 0,09-0,13 мкЗв/час;

г. Подольск — 0,10-0,12 мкЗв/час;

г. Б-Днестровский — 0,07-0,12 мкЗв/час;

г. Ананьев — 0,09-0,11 мкЗв/час;

г. Измаил — 0,09-0,13 мкЗв / час;

пгт. Николаевка — 0,06-0,11 мкЗв/час;

пгт. Захаровка — 0,10-0,13 мкЗв/час;

г. Беляевка — 0,10-0,12 мкЗв / час;

г. Болград — 0,07-0,14 мкЗв/час;

пгт. Любашевка — 0,10-0,11 мкЗв/час;

пгт. Ивановка — 0,10-0,13 мкЗв/час.

Радиационный фон. Фото: saveecobot

Напомним, по состоянию на вечер 14 июля радиационная ситуация в Украине находится в пределах нормы. Об этом свидетельствуют результаты измерения показателей радиации у атомных станций.

Министр энергетики Герман Галущенко выразил обеспокоенность возможностью проведения отложенного террористического акта на Запорожской АЭС со стороны России после перехода под контроль Украины. По словам министра, по возвращении станции РФ может на расстоянии организовать там террористическую атаку.