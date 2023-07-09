Ситуація з радіаційним фоном в Одесі

Вимірювання радіаційного фону. Фото: pixabay

Станом на 9 липня, за інформацією Українського гідрометеорологічного центру Державної служби України з надзвичайних ситуацій, ситуація залишається стабільною. В Одесі показники радіаційного фону не перевищують 0,13 мкЗв/год.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

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Показники радіаційного фону в Одеській області

м. Одеса показники радіаційного фону 0,10–0,13 мкЗв/год;

м. Южне — 0,10–0,13 мкЗв/год;

м. Чорноморськ — 0,09–0,14 мкЗв/год;

м. Подільськ — 0,10–0,12 мкЗв/год;

м. Б-Дністровський — 0,09–0,12 мкЗв/год;

м. Ананьїв — 0,10–0,11 мкЗв/год;

м. Ізмаїл — 0,09–0,12 мкЗв/год;

смт. Миколаївка — 0,08–0,11 мкЗв/год;

смт. Захарівка — 0,10–0,13 мкЗв/год;

м. Біляївка — 0,10–0,12 мкЗв/год;

м. Болград — 0,07–0,14 мкЗв/год;

смт. Любашівка — 0,10–0,11 мкЗв/год;

смт. Іванівка — 0,10–0,13 мкЗв/год.

Нагадаємо, компанія "Енергоатом" заявила 6 липня, що відмова російських окупантів переводити п’ятий енергоблок Запорізької атомної електростанції в стан "холодний зупин" може призвести до аварії та викиду радіації.

Також ми писали, що у Миколаївській області провели тренувальні навчання медиків та відпрацювали реагування у разі можливого теракту на ЗАЕС. У заходах взяли участь медики з чотирьох регіонів.