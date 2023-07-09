Ситуация с радиационным фоном в Одессе

Измерение радиационного фона. Фото: pixabay

По состоянию на 9 июля, по информации Украинского гидрометеорологического центра Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, ситуация остается стабильной. В Одессе показатели радиационного фона не превышают 0,13 мкЗв/час.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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г. Одесса показатели радиационного фона 0,10-0,13 мкЗв/час;

г. Южный — 0,10–0,13 мкЗв/час;

г. Черноморск — 0,09–0,14 мкЗв/час;

г. Подольск — 0,10–0,12 мкЗв/час;

г. Б-Днестровский — 0,09–0,12 мкЗв/час;

г. Ананьев — 0,10–0,11 мкЗв/час;

г. Измаил — 0,09–0,12 мкЗв/час;

пгт. Николаевка — 0,08–0,11 мкЗв/час;

пгт. Захаровка — 0,10–0,13 мкЗв/час;

г. Беляевка — 0,10–0,12 мкЗв/час;

г. Болград — 0,07–0,14 мкЗв/час;

пгт. Любашевка — 0,10–0,11 мкЗв/час;

пгт. Ивановка — 0,10–0,13 мкЗв/час.

Напомним, компания "Энергоатом" заявила 6 июля, что отказ российских оккупантов переводить пятый энергоблок Запорожской атомной электростанции в состояние "холодный останов" может привести к аварии и выбросу радиации.

Также мы писали, что в Николаевской области провели тренировочные учения медиков и отработали реагирование в случае возможного теракта на ЗАЭС. В мероприятиях приняли участие медики из четырех регионов.