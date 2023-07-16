Рівень радіаційного фону в Одеській області

Вимірювання рівня радіації. Фото: pixabay

Станом на 16 липня, за інформацією Українського гідрометеорологічного центру Державної служби України з надзвичайних ситуацій, ситуація залишається стабільною. В Одесі показники радіаційного фону знизилися до 0,10 мкЗв/год.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

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Зазначимо, що вчора, 15 липня, показники радіаційного фону варіювали від 0,08 до 0,14 мкЗв/год.

Показники радіаційного фону в Одеській області

м. Одеса показники радіаційного фону 0,07–0,11 мкЗв/год;

м. Южне — 0,10–0,12 мкЗв/год;

м. Чорноморськ — 0,008–0,11 мкЗв/год;

м. Подільськ — 0,10–0,12 мкЗв/год;

м. Б-Дністровський — 0,07–0,12 мкЗв/год;

м. Ананьїв — 0,09–0,11 мкЗв/год;

м. Ізмаїл — 0,09–0,13 мкЗв/год;

смт Миколаївка — 0,06–0,09 мкЗв/год;

смт Захарівка — 0,08–0,13 мкЗв/год;

м. Біляївка — 0,10–0,12 мкЗв/год;

м. Болград — 0,07–0,14 мкЗв/год;

смт Любашівка — 0,09–0,10 мкЗв/год;

смт Іванівка — 0,11–0,13 мкЗв/год.

Норма радіаційного фону

0,1-0,2 мк3в/год — звичайний рівень радіаційного фону, якому кожен з нас піддається щодня;

до 0,3 мк3в/год — нормальний радіаційний фон;

0,3-1,2 мк3в/год — підвищений радіаційний фон;

понад 1,2-мк3в/год — небезпечний радіаційний фон.

Раніше ми писали, що Google Bard не зміг дати точну відповідь на запитання, чи підірвуть росіяни ЗАЕС. Проте він не вважає, що вони мають намір підривати Запорізьку АЕС. На його думку, вони можуть завдати шкоди станції інакше — під час бойових дій. Це може призвести до вибуху, "який був би катастрофою для України та світу".