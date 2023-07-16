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Радиационный фон в Одесской области снизился: что это значит

16 июля 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Уровень радиационного фона в Одесской области
Измерение уровня радиации. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на 16 июля, по информации Украинского гидрометеорологического центра Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, ситуация остается стабильной. В Одессе показатели радиационного фона снизились до 0,10 мкЗв/час.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Отметим, что вчера, 15 июля, показатели радиационного фона варьировали от 0,08 до 0,14 мкЗв/час.

Характеристики радиационного фона в Одесской области

  • г. Одесса показатели радиационного фона 0,07-0,11 мкЗв/час;
  • г. Южный — 0,10-0,12 мкЗв/час;
  • г. Черноморск — 0,008-0,11 мкЗв/час;
  • г. Подольск — 0,10-0,12 мкЗв/час;
  • г. Б-Днестровский — 0,07-0,12 мкЗв/час;
  • г. Ананьев — 0,09-0,11 мкЗв/час;
  • г. Измаил — 0,09-0,13 мкЗв / час;
  • пгт Николаевка — 0,06-0,09 мкЗв/час;
  • пгт Захаровка — 0,08-0,13 мкЗв/час;
  • г. Беляевка — 0,10-0,12 мкЗв / час;
  • г. Болград — 0,07-0,14 мкЗв/час;
  • пгт Любашевка — 0,09-0,10 мкЗв/час;
  • пгт Ивановка — 0,11-0,13 мкЗв/час.

Норма радиационного фона

  • 0,1-0,2 мк3в/ч – обычный уровень радиационного фона, которому каждый из нас подвергается ежедневно;
  • до 0,3 мк3в/ч – нормальный радиационный фон;
  • 0,3-1,2 мк3в/час – повышенный радиационный фон;
  • свыше 1,2-мк3в/ч – опасный радиационный фон.

Ранее мы писали, что Google Bard не смог дать точный ответ на вопрос, взорвут ли россияне ЗАЭС. Однако он не считает, что они намерены взрывать Запорожскую АЭС. По его мнению, они могут причинить вред станции иначе — во время боевых действий. Это может привести к взрыву, "который был бы катастрофой для Украины и мира".

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