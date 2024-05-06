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Радуватиме сонечко — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні

6 травня 2024 05:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі сьогодні, 6 травня
Жінка дивиться, котра година. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 6 травня, буде сонячною та теплою. Температура повітря становитиме +22 °С вдень і +11 °С вночі.  Морська вода — +5...+10 °С.  На Одещині погодні умови сприятимуть переважно високій, а в прибережних районах підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, а саме у таких містах: Ізмаїл, Болград, Сарата, Роздільна, Сербка, Затишшя, Любашівка

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер вдень південно-західний до 5,6 м/с.
  • Температура вночі +11...+15 °C, вдень +16...+22 °C.
  • Температура морської води +15...+16 °C.
  • Вітер північно-східний, вдень південно-західний, 6-11 м/с.
Радуватиме сонечко — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер південно-західний, 6-11 м/с.
  • Температура вночі +7...+12 °C, вдень +18...+23 °C, місцями до +23 °C.
  • На автошляхах області видимість добра. 
Радуватиме сонечко — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні - фото 2
Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 6 травня

Сьогодні в Україні очікується тепла погода, а максимальна температура повітря протягом дня становитиме +20...+25 °C.

Однак також вдень в західних та північних областях пройдуть дощі, ймовірно, з грозами. А увечері очікується й на Вінниччині.

На решті території України — сході, півдні та більшості центру день пройде без опадів.

Вітер прогнозують помірний, часом рвучкий, південно-західного напрямку.

Радуватиме сонечко — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні - фото 3
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що в Україні очікується значний спад температури, який може призвести до заморозків.

Також синоптики прогнозували мінусову температуру вночі на вихідних та оголосили про перший рівень небезпеки, пов'язаний зі складними метеорологічними умовами.

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