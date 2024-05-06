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Будет радовать солнышко — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня

6 мая 2024 05:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе сегодня
Женщина смотрит, какой час. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 6 мая, будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет составлять +22 °С днем и +11 °С ночью. Морская вода — +5...+10 °С. В Одесской области погодные условия будут способствовать преимущественно высокой, а в прибрежных районах повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, а именно в таких городах: Измаил, Болград, Сарата, Раздельная, Сербка, Затишье, Любашевка

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер днем юго-западный до 5,6 м/с.
  • Температура ночью +11...+15 °C, днем +16...+22 °C.
  • Температура морской воды +15...+16 °C.
  • Ветер северо-восточный, днем юго-западный, 6-11 м/с.
Будет радовать солнышко - синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер юго-западный, 6-11 м/с.
  • Температура ночью +7...+12 °C, днем +18...+23 °C, местами до +23 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Будет радовать солнышко — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня - фото 2
Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 6 мая

Сегодня в Украине ожидается теплая погода, а максимальная температура воздуха в течение дня составит +20...+25°C.

Однако днем в западных и северных областях пройдут дожди, вероятно, с грозами. А вечером ожидается и в Винницкой области.

На остальной территории Украины — на востоке, юге и большинстве центра день пройдет без осадков.

Ветер прогнозируют умеренное, порой порывистое, юго-западное направление.

Будет радовать солнышко - синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня - фото 3
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в Украине ожидается значительный спад температуры, который может привести к заморозкам.

Также синоптики прогнозировали минусовую температуру ночью на выходных и объявили о первом уровне опасности, связанном со сложными метеорологическими условиями.

погода
Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
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