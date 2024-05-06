Будет радовать солнышко — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня
Погода в Одессе сегодня, 6 мая, будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет составлять +22 °С днем и +11 °С ночью. Морская вода — +5...+10 °С. В Одесской области погодные условия будут способствовать преимущественно высокой, а в прибрежных районах повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, а именно в таких городах: Измаил, Болград, Сарата, Раздельная, Сербка, Затишье, Любашевка
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер днем юго-западный до 5,6 м/с.
- Температура ночью +11...+15 °C, днем +16...+22 °C.
- Температура морской воды +15...+16 °C.
- Ветер северо-восточный, днем юго-западный, 6-11 м/с.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер юго-западный, 6-11 м/с.
- Температура ночью +7...+12 °C, днем +18...+23 °C, местами до +23 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине 6 мая
Сегодня в Украине ожидается теплая погода, а максимальная температура воздуха в течение дня составит +20...+25°C.
Однако днем в западных и северных областях пройдут дожди, вероятно, с грозами. А вечером ожидается и в Винницкой области.
На остальной территории Украины — на востоке, юге и большинстве центра день пройдет без осадков.
Ветер прогнозируют умеренное, порой порывистое, юго-западное направление.
Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в Украине ожидается значительный спад температуры, который может привести к заморозкам.
Также синоптики прогнозировали минусовую температуру ночью на выходных и объявили о первом уровне опасности, связанном со сложными метеорологическими условиями.
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