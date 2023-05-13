Ракети Storm Shadow: як це вплине на ситуацію в Чорному морі

Далекобійні ракети Storm Shadow. Фото: google

Велика Британія надасть Україні ракети великої дальності Storm Shadow. Ця зброя змінить ситуацію в Чорному морі.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"До цього моменту вони вважали, що 100 морських миль, на якій вони тримаються від контрольованого Україною берега, що це для них ну майже ракетобезпечний район. Тепер будуть знати, що ні", — зазначила Наталя Гуменюк.

Ракети Storm Shadow: що відомо

Велика Британія підтвердила поставку в Україну ракет великої дальності Storm Shadow. Як зазначається, дальність крилатої ракети становить понад 250 км. Про надання крилатих ракет для української армії заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес. Рішення було ухвалене після неодноразових прохань України надати більше зброї.

Головною особливістю поставки ракет Storm Shadow є те, що ці ракети авіаційні. А Україні, як зазначають ЗМІ, поки що не передали винищувачі для її пуску.

У Росії вкрай негативно відреагували на постачання Великою Британією Україні далекобійних ракет Storm Shadow. У Кремлі вважають, що мають відповісти на таке рішення.