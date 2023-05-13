Ракеты Storm Shadow: как это повлияет на ситуацию в Черном море

Дальнобойные ракеты Storm Shadow. Фото: google

Великобритания предоставит Украине ракеты большой дальности Storm Shadow. Это оружие изменит ситуацию в Черном море.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"До этого момента они считали, что 100 морских миль, на которой они держатся от контролируемого Украиной берега, что это для них почти ракетобезопасный район. Теперь будут знать, что нет", — отметила Наталья Гуменюк.

Ракеты Storm Shadow: что известно

Великобритания подтвердила поставку в Украину ракет большой дальности Storm Shadow. Как отмечается, дальность крылатой ракеты составляет более 250 км. О предоставлении крылатых ракет для украинской армии заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Решение было принято после неоднократных просьб Украины предоставить больше оружия.

Главной особенностью поставки ракет Storm Shadow является то, что эти авиационные ракеты. А Украине, как отмечают СМИ, пока не передали истребители для ее запуска.

В России крайне негативно отреагировали на снабжение Великобританией Украины дальнобойных ракет Storm Shadow. В Кремле считают, что должны ответить на такое решение.