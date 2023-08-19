Ракетна небезпека в Одеській області, — Повітряні сили
В Одеській області оголошено повітряну тривогу через можливу ракетну загрозу. Наразі засоби акустики виявили ціль на півдні.
Про це повідомили у Повітряних Силах України.
За інформацією військових, тривога лунає у значній частині України. Проте пуски могли бути імітаційні або засобами РЕБ.
Повітряна тривога розрослася Україною
Спочатку ракетну небезпеку оголосили в Чернігівській, Полтавській та Сумській областях. Після цього повітряна тривога поширилася на Київську та Житомирську області.
Обстріли України
Вранці 19 серпня у Чернігові пролунав потужний вибух. Інформацію підтвердив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, попередньо відомо, що по центру міста ворог завдав удару балістичною ракетою.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 19 серпня, російські окупанти обстріляли Хмельницьку область. Внаслідок атаки постраждали люди та будинки.
Додамо, вночі 19 серпня російські окупанти атакували Україну з північного напрямку ударними безпілотниками Shahed-136/131. Протиповітряна оборона знищила майже всі ворожі цілі.