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Ракетна небезпека в Одеській області, — Повітряні сили

19 серпня 2023 12:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ракетна небезпека в Одеській області
Запуск балістичних ракет. Фото ілюстративне: google.сom
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області оголошено повітряну тривогу через можливу ракетну загрозу. Наразі засоби акустики виявили ціль на півдні.

Про це повідомили у Повітряних Силах України.  

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За інформацією військових, тривога лунає у значній частині України. Проте пуски могли бути імітаційні або засобами РЕБ.

Повідомлення про небезпеку. Фото: Повітряні Сили ЗС України

Повітряна тривога розрослася Україною

Спочатку ракетну небезпеку оголосили в Чернігівській, Полтавській та Сумській областях. Після цього повітряна тривога поширилася на Київську та Житомирську області.

Карта повітряних тривог. Фото: AirAlert

Обстріли України

Вранці 19 серпня у Чернігові пролунав потужний вибух. Інформацію  підтвердив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, попередньо відомо, що по центру міста ворог завдав удару балістичною ракетою. 

Нагадаємо, сьогодні вночі, 19 серпня, російські окупанти обстріляли Хмельницьку область. Внаслідок атаки постраждали люди та будинки.

Додамо, вночі 19 серпня російські окупанти атакували Україну з північного напрямку ударними безпілотниками Shahed-136/131. Протиповітряна оборона знищила майже всі ворожі цілі.

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