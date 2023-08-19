Ракетная опасность в Одесской области, — Воздушные силы
В Одесской области объявлена воздушная тревога из-за возможной ракетной угрозы. В настоящее время средства акустики обнаружили цель на юге.
Об этом сообщили в воздушных силах Украины.
По информации военных, тревога раздается в значительной части Украины. Однако пуски могли быть имитационными или средствами РЭБ.
Воздушная тревога разрослась по Украине
Первоначально ракетную опасность объявили в Черниговской, Полтавской и Сумской областях. После этого воздушная тревога распространилась в Киевскую и Житомирскую области.
Обстрелы Украины
Утром 19 августа в Чернигове раздался мощный взрыв. Информацию подтвердил глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус. По его словам, предварительно известно, что по центру города враг нанес удар баллистической ракетой.
Напомним, сегодня ночью, 19 августа, российские оккупанты обстреляли Хмельницкую область. В результате атаки пострадали люди и дома.
Добавим, ночью 19 августа российские оккупанты атаковали Украину с северного направления ударными беспилотниками Shahed-136/131. Противовоздушная оборона уничтожила почти все враждебные цели.