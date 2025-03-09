Росія тримає ракетоносії в Чорному морі: яка загроза

Ракетна загроза з Чорного моря — скільки кораблів на чергуванні
Росія продовжує утримувати ракетоносії у Чорному та Середземному морях. Це створює постійну загрозу ракетних ударів по Україні. Крім того, окупанти продовжують порушувати міжнародні норми безпеки на воді.
Про це у суботу, 8 березня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів на рейді
Станом на 9 березня в Чорному морі перебуває один ворожий корабель, оснащений крилатими ракетами "Калібр". Його загальний залп може досягати чотирьох ракет.
В Азовському морі ворожих кораблів не зафіксовано. Натомість у Середземному морі спостерігається активність російського флоту — там перебуває чотири ворожі кораблі, з яких три є ракетоносіями. Їхній потенційний залп становить до 26 крилатих ракет "Калібр".
Рух морем не зупинився
За останню добу через Керченську протоку до Чорного моря увійшли два судна, які попрямували до Босфору. Водночас в Азовське море зайшли п’ять суден, серед яких одне прибуло з боку Босфору.
Водночас РФ продовжує ігнорувати міжнародні норми безпеки — її військові кораблі вимикають системи автоматичної ідентифікації, що є порушенням Міжнародної конвенції SOLAS (1974).
Нагадаємо, окупанти вдарили по навчальному закладу на Харківщині, також пошкоджені житлові будинки, адміністративні будівлі, лікарня, кафе та автомобілі. Ми повідомляли, що у ніч проти 9 березня росіяни атакували Україну 119 ударними безпілотниками типу Shahed та дронами-імітаторами.
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