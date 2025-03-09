Росія тримає ракетоносії в Чорному морі: яка загроза

Бойові кораблі РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія продовжує утримувати ракетоносії у Чорному та Середземному морях. Це створює постійну загрозу ракетних ударів по Україні. Крім того, окупанти продовжують порушувати міжнародні норми безпеки на воді.

Про це у суботу, 8 березня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Інформація про кількість кораблів на чергуванні у морях. Фото: ВМС ЗСУ​​​​​​

Скільки кораблів на рейді

Станом на 9 березня в Чорному морі перебуває один ворожий корабель, оснащений крилатими ракетами "Калібр". Його загальний залп може досягати чотирьох ракет.

В Азовському морі ворожих кораблів не зафіксовано. Натомість у Середземному морі спостерігається активність російського флоту — там перебуває чотири ворожі кораблі, з яких три є ракетоносіями. Їхній потенційний залп становить до 26 крилатих ракет "Калібр".

Рух морем не зупинився

За останню добу через Керченську протоку до Чорного моря увійшли два судна, які попрямували до Босфору. Водночас в Азовське море зайшли п’ять суден, серед яких одне прибуло з боку Босфору.

Водночас РФ продовжує ігнорувати міжнародні норми безпеки — її військові кораблі вимикають системи автоматичної ідентифікації, що є порушенням Міжнародної конвенції SOLAS (1974).

Нагадаємо, окупанти вдарили по навчальному закладу на Харківщині, також пошкоджені житлові будинки, адміністративні будівлі, лікарня, кафе та автомобілі. Ми повідомляли, що у ніч проти 9 березня росіяни атакували Україну 119 ударними безпілотниками типу Shahed та дронами-імітаторами.