Россия держит ракетоносители в Черном море: какая угроза

Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

Россия продолжает удерживать ракетоносители в Черном и Средиземном морях. Это создает постоянную угрозу ракетных ударов по Украине. Кроме того, оккупанты продолжают нарушать международные нормы безопасности на воде.

Об этом в субботу, 8 марта, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на рейде

По состоянию на 9 марта в Черном море находится один вражеский корабль, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр". Его общий залп может достигать четырех ракет.

В Азовском море вражеских кораблей не зафиксировано. Зато в Средиземном море наблюдается активность российского флота — там находится четыре вражеских корабля, из которых три являются ракетоносителями. Их потенциальный залп составляет до 26 крылатых ракет "Калибр".

Движение по морю не остановилось

За последние сутки через Керченский пролив в Черное море вошли два судна, которые направились в Босфор. В то же время в Азовское море зашли пять судов, среди которых одно прибыло со стороны Босфора.

В то же время РФ продолжает игнорировать международные нормы безопасности — ее военные корабли выключают системы автоматической идентификации, что является нарушением Международной конвенции SOLAS (1974).

Напомним, оккупанты ударили по учебному заведению на Харьковщине, также повреждены жилые дома, административные здания, больница, кафе и автомобили. Мы сообщали, что в ночь на 9 марта россияне атаковали Украину 119 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами.