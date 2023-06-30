Ракетоносій на чергуванні: скільки "Калібрів" в Чорному морі

Пуск ракети з корабля. Фото: google

У Чорному морі продовжує чергувати ворожий ракетоносій. Загроза ракетного удару залишається високою.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 5 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет;

в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель;

в Середземному морі — 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет;

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2–3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Нагадаємо, сьогодні, 30 червня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанту Сергію Наєву наказали посилити північний напрямок.