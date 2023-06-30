Ракетоноситель на дежурстве: сколько "Калибров" в Черном море

Пуск ракеты с корабля. Фото: google

В Черном море продолжает чередовать вражеский ракетоноситель. Угроза ракетного удара остается высокой.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет;

в Азовском море находится 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 8 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет;

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Напомним, сегодня, 30 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанту Сергею Наеву приказали усилить северное направление.