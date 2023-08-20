Росіяни знову вивели у море ракетоносій

Запуск ракет з моря. Фото: росЗМІ

Сьогодні вночі росіяни після тривалої перерви знову вивели у море підводний ракетоносій. Проте загальну кількість кораблів на бойовому чергуванні дещо зменшили.

Про це повідомили у пресслужбі Оперативного командування "Південь".

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За інформацією військових, рівень загрози ракетних ударів залишається високим. Тому не слід нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Скільки кораблів у Чорному морі

Наразі на бойовому рейді у Чорному морі 9 кораблів, серед них один підводний ракетоносій. Один корабель прикриває обстановку в Чорному морі.

"Ракетну небезпеку ми оцінюємо як високого рівня загрози, оскільки пуск з підводного човна ускладнений для виявлення системами ППО. Це означає, що на сигнали повітряної тривоги треба реагувати дуже оперативно", — пояснила речниця ОК "Південь Наталя Гуменюк".

Також ми писали, що за минулу добу українським військовим вдалося знищити ще три човни російських окупантів на півдні. Ворог почав використовувати переобладнані цивільні човни для диверсій.

Нагадаємо, нещодавно українські військові знищили три російські човни у Херсонській області. Окупанти використовують їх для захисту своїх позицій.

Додамо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів якнайшвидше надати Taurus і ATACMS. За його словами, чим більша дальність ракет, тим коротша війна.