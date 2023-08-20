Россияне снова вывели в море ракетоноситель

Запуск ракет с моря. Фото: росСМИ

Сегодня ночью россияне после продолжительного перерыва снова вывели в море подводный ракетоноситель. Однако общее количество кораблей на боевом дежурстве несколько снизили.

Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Юг".

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По информации военных, уровень угрозы ракетных ударов остается высокой. Поэтому не следует пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Сколько кораблей в Черном море

В настоящее время на боевом рейде в Черном море 9 кораблей, среди них один подводный ракетоноситель. Один корабль прикрывает обстановку в Черном море.

"Ракетную опасность мы оцениваем как высокого уровня угрозы, поскольку пуск с подлодки усложнен для обнаружения системами ПВО. Это значит, что на сигналы воздушной тревоги нужно реагировать очень оперативно", — объяснила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Также мы писали, что за минувшие сутки украинским военным удалось уничтожить еще три лодки российских оккупантов на юге. Враг начал использовать переоборудованные гражданские лодки для диверсий.

Напомним, недавно украинские военные уничтожили три российские лодки в Херсонской области. Оккупанты используют их для защиты своих позиций.

Добавим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров как можно скорее предоставить Taurus и ATACMS. По его словам, чем больше дальность ракет, тем короче война.