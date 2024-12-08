Стан кораблів РФ у Чорному морі: чи є загроза ударів "Калібр"

Ракетоносії на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Чорному морі зберігається мінімальна присутність російських ракетоносіїв та ситуація дуже динамічна і може змінюватися протягом короткого часу. Водночас Росія продовжує порушувати міжнародні морські правила, створюючи загрозу безпеці.

Про це у неділю, 8 грудня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Інформація щодо кількості кораблів у морях.

Фото: ВМС ЗСУ

Скільки кораблів у морях

Чорне море: зафіксовано один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Однак поточна загроза удару відсутня, оскільки загальний залп становить 0 ракет.

Азовське море: ворожі кораблі наразі відсутні.

Середземне море: перебуває один російський корабель, який може здійснити залп до 16 крилатих ракет "Калібр".

Рух морем не зупинився

Упродовж минулої доби через Керченську протоку прохід здійснили:

У Чорне море не пройшло жодного судна, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

В Азовське море зайшло одне судно, яке також не рухалося далі протокою Босфор.

У ВМС ЗСУ наголошують, що Росія продовжує порушувати норми Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року, відключаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на своїх суднах.

Це своєю чергою створює додаткові ризики для безпеки судноплавства та демонструє зневагу РФ до міжнародних морських норм. Українські військові та міжнародні організації продовжують стежити за ситуацією.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Луганської області колаборанти відбирають дітей для керування ударними дронами. Також ми писали, що у Старобільську на Луганщині представники армії РФ почали проводити пропагандистські рейди серед учнів старших класів.