Состояние кораблей РФ в Черном море: есть ли угроза ударов "Калибр"

Ракетоноситель в Черном море — какая угроза для Одессы
В Черном море сохраняется минимальное присутствие российских ракетоносителей и ситуация очень динамична и может изменяться в течение короткого времени. Кроме того, Россия продолжает нарушать международные морские правила, создавая угрозу безопасности.
Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей в морях
- Черное море: зафиксирован один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Однако текущая угроза удара отсутствует, поскольку общий залп составляет 0 ракет.
- Азовское море: вражеские корабли пока отсутствуют.
- Средиземное море: находится один российский корабль, который может совершить залп до 16 крылатых ракет "Калибр".
Движение по морю не остановилось
За прошедшие сутки через Керченский пролив проход осуществили:
- В Черное море не прошло ни одного судна, ни одно из них не продолжило движение в направлении пролива Босфор.
- В Азовское море зашло одно судно, также не двигавшееся дальше проливом Босфор.
В ВМС ВСУ отмечают, что Россия продолжает нарушать нормы Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 года, отключая систему автоматической идентификации (AIS) на своих судах.
Это в свою очередь создает дополнительные риски для безопасности судоходства и демонстрирует пренебрежение РФ международными морскими нормами.
Напомним, на временно оккупированных территориях Луганской области коллаборанты отбирают детей для управления ударными дронами. Также мы писали, что в Старобельске в Луганской области представители армии РФ начали проводить пропагандистские рейды среди учеников старших классов.
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