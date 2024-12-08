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Ракетоноситель в Черном море — какая угроза для Одессы

8 декабря 2024 11:22
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Состояние кораблей РФ в Черном море: есть ли угроза ударов "Калибр"
Ракетоносители на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Черном море сохраняется минимальное присутствие российских ракетоносителей и ситуация очень динамична и может изменяться в течение короткого времени. Кроме того, Россия продолжает нарушать международные морские правила, создавая угрозу безопасности.

Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Информация о количестве кораблей в морях.
Фото: ВМС ВСУ

Сколько кораблей в морях

  • Черное море: зафиксирован один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Однако текущая угроза удара отсутствует, поскольку общий залп составляет 0 ракет.
  • Азовское море: вражеские корабли пока отсутствуют.
  • Средиземное море: находится один российский корабль, который может совершить залп до 16 крылатых ракет "Калибр".

Движение по морю не остановилось

За прошедшие сутки через Керченский пролив проход осуществили:

  • В Черное море не прошло ни одного судна, ни одно из них не продолжило движение в направлении пролива Босфор.
  • В Азовское море зашло одно судно, также не двигавшееся дальше проливом Босфор.

В ВМС ВСУ отмечают, что Россия продолжает нарушать нормы Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 года, отключая систему автоматической идентификации (AIS) на своих судах.

Это в свою очередь создает дополнительные риски для безопасности судоходства и демонстрирует пренебрежение РФ международными морскими нормами.

Напомним, на временно оккупированных территориях Луганской области коллаборанты отбирают детей для управления ударными дронами. Также мы писали, что в Старобельске в Луганской области представители армии РФ начали проводить пропагандистские рейды среди учеников старших классов.

Одесса Черное море Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы ракетоноситель

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11:22 Ракетоноситель в Черном море — какая угроза для Одессы

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