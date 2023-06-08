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Ракетоносій у Чорному морі: скільки "Калібрів" на борту

8 червня 2023 12:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ракетоносій у Чорному морі: скільки "Калібрів" на борту
Запуск ракети з корабля. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ворог вивів на бойове чергування в Чорне море ракетоносій. Загроза ракетного удару висока. 

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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  • в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 12 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі — немає ворожих кораблів;
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.      

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою. 

Зазначимо, російські окупанти останнім часом змінили манеру використання типів ракет. Зараз вони все частіше надають перевагу балістичним боєприпасам і дронам замість крилатих ракет.

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