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Ракетоноситель в Черном море: сколько "Калибров" на борту

8 июня 2023 12:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ракетоноситель в Черном море: сколько "Калибров" на борту
Запуск ракеты с корабля. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Враг вывел на боевое дежурство в Черное море ракетоноситель. Угроза ракетного удара высока.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море на боевом дежурстве находится 12 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — нет вражеских кораблей;
Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ
Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Отметим, российские оккупанты в последнее время изменили манеру использования типов ракет. Сейчас они все чаще предпочитают баллистические боеприпасы и дроны вместо крылатых ракет.

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