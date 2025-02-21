Загроза в акваторіях — скільки кораблів у морях

Російський корабель запускає ракету. Фото ілюстративне: Армі Інформ

РФ вивела військові кораблі з Чорного моря, проте продовжує створювати загрозу в акваторії Середземного. Сьогодні, 21 лютого, Росія знову вивела на рейди чотири носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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В Чорному та Азовському морях активності ворога не зафіксували. Проте у Середземному зафіксували 4 судна РФ, з яких 3 є носіями 26 крилатих ракет "Калібр". Крім того, минулої доби жоден корабель не пройшов Керченською протокою в інтересах Росії. У ВМС додають: супротивник продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили ЗСУ

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