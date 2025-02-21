Угроза в акваториях - сколько кораблей в морях

Российский корабль запускает ракету. Фото иллюстративное: Арми Информ

РФ вывела военные корабли из Черного моря, однако продолжает создавать угрозу в акватории Средиземного. Сегодня, 21 февраля, Россия снова вывела на рейды четыре носителя крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном и Азовском морях активности врага не зафиксировали. Однако в Средиземном зафиксировали 4 судна РФ, из которых 3 являются носителями 26 крылатых ракет "Калибр". Кроме того, за прошедшие сутки ни один корабль не прошел Керченским проливом в интересах России. В ВМС добавляют: противник продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы ВСУ

Напомним, недавно мы писали о заявлении Гороховского о войне. А также о расходах Украины на боевые действия.